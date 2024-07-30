孫安佐飛烏克蘭進度曝光！　經紀人鬆口未來計劃：他個性樂於分享

記者孟育民／台北報導

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐日前在直播中透露，要募款70萬添購裝備，準備飛烏克蘭打仗，未來動向引起外界討論。孫安佐新經紀人接受《ETtoday星光雲》訪問，表示目前還無進度，但確定的是今年不可能， 因為已有既定排程要完成的事項，「我說真的除非有大金主出現才有可能，我們一定要有一個前置作業步驟，光是今年要辦記者會，要發布一些消息，都還在籌備，怎麼會要去到其他國家？自己國家的事情都還沒弄好。」

▲孫安佐先前才跟經紀人「重讀教條」（左）受訪。（圖／讀者提供）

孫安佐新經紀人「重讀教條」，理性的替孫安佐分析，認為他只是把想做的事情說出口，但具體細節都還沒討論，「他對我來說像是一個目標，不是不可能，但現在什麼都沒做，可能孫安佐的個性樂於分享目標，他喜歡把學到的東西去做實踐，他知道要怎麼保護自己，那些頂級裝備就是要錢。」他說假設要去也要先了解所有流程、法規，以及當地的狀況，也必須考量孫鵬、狄鶯的想法，「不可能是觀光區，要透過我先去了解完，可是我現在沒時間做這件事。」

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▲孫安佐日前表示要飛烏克蘭，未來動向備受關注。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

重讀教條今年6月和孫安佐合作，至於飛烏克蘭的計劃，他直言：「今年不可能，光是我們現在要做的事情，不管是節目上還是接下來的安排，還有活動。明年有團隊要幫我們做再說，我們現在也不是一個大集團。」他有看見孫安佐的認真，但表示事情沒有那麼容易，也需要一點時間才能實踐，希望外界別再罵他，「可以把安佐想像成比較真誠的男孩，他今天想登月球就會講出來，但是他不知道會被放大，他要去也是可以，但錢要誰給？目前沒有人接洽，我有提醒他要小心被詐騙。」

▲孫安佐經紀人理性分析，坦言還有很多細節要確認。（圖／讀者提供）

事實上，重讀教條除了幫孫安佐處理工作事宜，也是孫安佐親子間的橋樑。他透露孫安佐接下來的工作規劃，他說：「我們目前簡單就是想著重在運動，就是拳賽的進行，我們今年也會有一個秀，那到時候會邀清大家來活動，活動還在籌備，沒意外應該會在8、9月。」

▲重讀教條跟孫鵬合照。（圖／經紀人提供）