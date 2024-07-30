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阿虎鬧翻圈內女藝人內幕曝光！　「為工作忍讓」聽一句話爆氣理智線秒斷

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（31日）播出「奇怪？錄得好好的怎麼就收了？節目私底下的黑料講不完」，阿虎錄影時無端被女搭檔飆罵三字經：「我們是助理搭檔，節目也有請我寫劇本，開錄前一個禮拜我就把劇本寄給她，首錄當天在梳化間也都有說有笑，但彩排時她突然翻臉，用一堆髒話說『劇本爛透了，我一個字都不會演』，為了節目能順利進行，我吞了這口氣馬上改。」女搭檔後來的行為依舊很脫序，讓阿虎更無奈的是，最後自己竟還被換角。

▲▼-趙正平曝中生代男主持人大頭症。（圖／中天綜合台提供）

▲阿虎無端被女搭檔狂搧巴掌 ，製作單位沒力挺還換掉他。（圖／中天綜合台提供）

阿虎還有件事覺得很無辜：「有個女生固定班底跟製作單位的編劇交往，聊天時我說『這個男生風評蠻好的，他交往過的女友也都很漂亮』，但我是在稱讚他，並不是在給他難堪。」不過這段話卻被當事人曲解：「有天我接到電話，他說『你為什麼要亂講我的事情，害我跟女友吵架』，我說這不是事實，結果他說『我選擇相信我女友，你不道歉，以後就不用合作了』，我當下氣歸氣，但為了工作只能忍。」

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而阿虎以為彼此誤會都解開後，卻又在錄影時差點爆發衝突：「同年年底，有節目發了我們去參加年終道歉大會，我簡單扼要的帶過這件事，但現場觀眾就開始公審這個女生，她慌了就脫稿演出，說電話掛掉後還有後續，就是男生跟她炫耀說『妳看，我用工作壓他，他就道歉了』，我當下理智線斷掉，她不知道我承受多少屈辱才講出道歉，後來我跟她也絕裂了。」

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