陶晶瑩朝聖張惠妹演唱會「遭丟東西」！　還原過程笑了：原來是誤會

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩平時會在社群記錄生活，日前在才宣布要暫別台北，昨（28）日她透過Threads發文透露，自己在新加坡看張惠妹的演唱會時，以為有觀眾拿螢光棒的頭丟她，後來自己轉頭看對方，才發現是誤會一場。

▲陶晶瑩會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／momoleelee）



陶晶瑩透露，演唱會當晚的氣氛非常高昂，尤其是坐她身後的一名男子不僅唱得動聽，尾音還帶著顫音，甚至幫張惠妹和聲，堪稱專業水準。然而，當大家站起來跳舞時，陶晶瑩遭遇了一個小插曲，她轉頭查看後，才發現是一位觀眾的螢光棒的頭掉了，所以不小心噴向了她。對方連忙道歉，陶晶瑩也大方接受了道歉，但她坦言心裡仍忍不住嘀咕了幾句。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陶晶瑩發文透露看演唱會被丟東西。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

值得一提的是，隨後陶晶瑩自己在隨著音樂甩動手中的螢光棒時，螢光棒的頭也同樣飛了出去，還剛好正中前方觀眾的背，讓她嚇得連忙向對方道歉，同時也在文中哭笑不得表示：「原來是誤會兩場啊！」貼文曝光後，立即掀起網友討論，同時也吸引不少人朝聖按讚，紛紛留言表示，自己以前在看演唱會時，也曾遇過類似的尷尬情況。