「紫霞仙子」朱茵激美近況曝光！　網友巧遇合照笑容藏不住

記者張筱涵／綜合報導

香港性感女神朱茵以《大話西遊》中的「紫霞仙子」一角聲名大噪，社群平台停在2021年就沒更新，近況一直是眾人的焦點，日前出席第18屆FIRST青年電影展，合照邀約不斷。其中一名網友將照片上傳後大讚「真不敢相信心中女神就此相見」。

▲朱茵演出的紫霞仙子令影迷們印象深刻。（圖／翻攝自網路、朱茵微博）



網友在小紅書分享日前和家人一同前往第18屆FIRST青年電影展，很巧地在飯店電梯巧遇朱茵，合照的時候笑得合不攏嘴：「『男人至死是少年，明星始終是紅顏』，果然男人心中都有一個明星夢，夢裡有你，甜蜜無比，心裡有你，充實無比，身邊有你，幸福無比。」

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朱茵穿著一件藍色外套內搭灰色T恤，配上休閒風的破洞牛仔褲和白色球鞋，留著俐落短髮露出親切笑容，態度自然大方。網友更是盛讚「出生於1971年的朱茵果真是不老女神，照片無美顏，五官精緻，身材迷人，依然青春亮麗，尤其曾經在古裝喜劇片《大話西遊之大聖娶親》中扮演的紫霞仙子那一個媚眼動作，害得多少男人一夜無眠。」

▲網友巧遇朱茵合照，笑容藏不住。（圖／翻攝自小紅書）



事實上，朱茵1991年以學生身份開始主持香港兒童節目《閃電傳真機》，畢業後正式和TVB簽約，並在《西遊記大結局之仙履奇緣》等多部經典作品中有亮眼表現，2012年和Beyond樂團吉他手黃貫中結婚後便淡出娛樂圈，近年因女兒已經長大了，去年接拍新劇《反起跑線聯盟2》，重拾演戲事業。