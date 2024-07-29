王少偉「男扮女裝」勾引小鮮肉　鍾欣凌一看傻眼：要吐了！

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季持續熱播中，彩香（鍾欣凌飾）成為感情毀滅者，為了阻止秉仁（楊銘威飾）跟大美（林筳諭飾）的不正常關係，從中作梗讓夫妻關係破滅；另一方面，彩香當起雙面特務，對雷哥（陳博正飾）爆料，又使計讓秉愛（蘇晏霈飾）誤會偉倫（李齊飾）。

▲楊銘威跟林筳諭的感情遭到鍾欣凌從中作梗。（圖／公共電視提供）

意外的是秉孝（王少偉飾）為了妹妹秉愛竟「男扮女裝」勾引偉倫，狂吃男方豆腐還甜蜜靠肩，這一幕剛好被秉愛看到，被誤會偉倫腳踏兩條船，讓好不容易坦承心意的兩人感情再度面臨冰點。而王少偉女裝扮相讓鍾欣凌看到直呼「我要吐了」，網友也紛紛表示看到「會噴飯」，不過也有人驚艷稱讚其實滿美。

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▲王少偉男扮女裝。（圖／公共電視提供）

秉仁（楊銘威飾）與大美（林筳諭飾）的假夫妻生活，讓彩香擔心自己看到的秉仁「無後無依靠」未來會成真，想盡辦法要拆散兩人，她說服秉孝一起「救弟弟」，先是檢舉夫妻倆的金獎盃飲料店，再跟大美爆料秉仁帶著女兒安祖去拍戲，讓兩人爆發衝突脫口離婚，秉仁不僅飲料事業沒了，也失去婚姻。

另一方面，小鷗（黃姵嘉飾）與發貴（張書偉飾）的關係仍未好轉，小鷗神隱離家，專注在蘭花園，彩香最後終於找到了她，卻在兩人對峙中，不小心洩漏天機，脫口小鷗最後會當仙姑的命運。小鷗得知自己的未來，卻也因聽到天機只剩三天能活，令彩香非常後悔難過，便叫小鷗待在房間，三天不要出門，更親自陪伴照顧她。

▲鍾欣凌找到黃姵嘉。（圖／公共電視提供）

黃姵嘉和鍾欣凌夜晚在床上敞開心房對談，彩香感嘆自己太多牽掛，小孩就是她的牽掛，這輩子似乎也只剩下牽掛了，並問小鷗是否有遺憾的事，小鷗坦言好不容易找到喜歡做的事，才剛開始就要結束了，兩人真情流露流下淚水，婆媳之愛和人生課題感動不少觀眾。

▲鍾欣凌找到黃姵嘉。（圖／公共電視提供）

回憶這場床邊對談戲，鍾欣凌透露，這場戲她和黃姵嘉坐在床上聊天，不知為何，兩人演著演著就背對對方，頭越來越低，不想讓對方看到自己，當她們坐回來的時候，兩人都同時擦了一下眼淚，有一種「我不想讓我的脆弱被你看到」的感受，坦言「我覺得那種節奏好一致，那個一致是日積月累來的，革命情感才有的默契」。