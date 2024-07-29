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郭書瑤爆愛碎嘴遭封殺「一早憂鬱發聲了」！　經紀人：長期拍攝有壓力

記者田暐瑋／綜合報導

女星郭書瑤在戲劇上的表現有目共睹，最近卻被週刊爆出在拍攝新戲期間頻頻顯露不滿，當眾蓋掉劇本，導致TVBS將她列入黑名單封殺。對此，郭書瑤29日一早發文，疑似是對爆料吐露無奈心聲。

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

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郭書瑤被《鏡週刊》爆料指在拍攝新戲過程中，除了對劇本愛碎嘴表達不滿，還會蓋掉劇本使性子，甚至在宣傳期鬧出欠繳管理費的負面新聞，導致新戲被模糊焦點，惹火TVBS將她封殺。而郭書瑤29日一早在IG上傳一張身穿比基尼、露出飽滿雙峰的火辣照片，寫下：「Morning Monday Blue.」似乎是在訴說自己無奈的心情。

▲郭書瑤發聲。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲郭書瑤發聲。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

對於這些指控，郭書瑤經紀人回應，長時間的拍攝確實給演員帶來了不小的壓力，郭書瑤與劇組的互動大多是圍繞如何更好地詮釋角色，否認了與劇組關係緊張的說法，並強調郭書瑤與電視台關係良好，對於批評都接受。

郭書瑤先前被爆料是超級惡鄰，讓自家社區住戶怨聲載道，指控她1年未繳管理費，事後出面含淚道歉，語帶歉意說：「因為我自己個人的生活習慣，我沒有把生活上的事情處理好，造成困擾非常抱歉，那我自己也檢討過了，之後也不會讓這件事發生，在爆料之前我就已經處理好了。」並表示8月會暫時離開台灣前往菲律賓讀英文語言學校一個月，強調已經一次繳完一年份的管理費，包裹目前也大多都寄到公司或便利商店，住家只收朋友寄來的東西。

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