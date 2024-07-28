記者張筱涵／綜合報導

韓主持人朴瑟琪爆料曾有一位影星不開心就對她經紀人出氣，甚至賞他一巴掌，消息曝光後引起網友們瘋狂推測。演員兼歌手李志勳就因此受到牽連，面對Instagram被湧入質疑和罵聲，他也正面作出回應。

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▲朴瑟琪爆料韓影星打她經紀人巴掌出氣。（圖／翻攝自YouTube）



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李志勳截下湧入Instagram的質疑和罵聲留言後，以白底黑字寫下，「會在這種事情被提及名字…就是我不夠好吧，如果過去有被我傷害到的人們，在這裡真心致歉，對不起，也請各位不要再去攻擊瑟琪。」最後，他強調自己並不是朴瑟琪所說的人，直指網友「猜錯了」。

▲李志勳否認。（圖／翻攝自Instagram／_leejeehoon）



事實上，朴瑟琪在「A級張瑛蘭」27日曝光的影片中，透露曾在一次錄影遲到，事前有先告知劇組。但抵達後還是有影星因此不爽，看到經紀人要吃飯，便直接給了他一巴掌並說：「你這傢伙，你的演員都沒吃了，你憑什麼吃？」這段故事很快就引起了討論。

李志勳17歲以歌手身分出道，一首《為何天》拿下南韓各大電視台的音樂獎和新人獎，獲封「國民弟弟」，濃眉大眼的長相也受到關注，被稱為「元祖花美男」‧24歲拓展演藝事業，陸續開始挑戰演技，曾演過《你好！小姐》、《New Heart》和《最佳李純信》等戲劇。

▲李志勳是元祖花美男。（圖／翻攝自Instagram／_leejeehoon）