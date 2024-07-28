韓影星爆大頭症！教訓經紀人狠甩一巴掌　大咖MC目睹：他找人出氣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主持人朴瑟琪原是娛樂節目的記者，後來卸下記者工作，成為各大活動、記者會的主持人，活躍於娛樂圈各個領域，甚至參演過電影。她近日出演好姐妹的YouTube網路節目，坦言在演藝圈看過形形色色的藝人，某次她因節目錄影關係遲到，雖有提前告知劇組，但還是惹得一位影星不爽，當場賞她經紀人巴掌藉此出氣。

▲▼朴瑟琪某次電影拍攝行程晚到，怎料經紀人被影星教訓。（圖／翻攝自YouTube）

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朴瑟琪近日出演網路節目，本業雖是主持人，但也客串過不少部電影，她看過形形色色的藝人，其中有好當然也有態度差的人。節目上，她爆料一名電影演員的大牌幕後，「那時候我剛好有《Kiss the Radio》的直播行程，抵達電影片場時晚了一點，當然事前我有告知所有演員。」

當抵達時，正好是電影拍攝的休息時間，所有演員都聚在一起吃漢堡，朴瑟琪自知晚到，不好意思用餐，於是就婉拒：「沒關係，我不吃。」她體貼經紀人舟車勞頓，便告訴經紀人表示：「經紀人哥哥你辛苦了，你吃吧。」

▲▼朴瑟琪的經紀人遭影星賞巴掌。（圖／翻攝自YouTube）



怎料，該名電影演員以迅雷不及掩耳的速度賞了她的經紀人一巴掌，破口大罵：「你這傢伙，你的演員都沒吃了，你憑什麼吃？」朴瑟琪目睹自己的經紀人被打當場嚇傻，並表示：「因為沒辦法罵我，所以只好拿我的經紀人出氣。」

朴瑟琪在韓知名度頗高，這段幕後故事曝光後，網友發揮柯南精神，開始搜尋她曾演過的電影，想知道該位電影演員的真實身份，引起韓網熱議。