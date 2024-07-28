雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《她的日與夜》由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，兩位女主角兩人分飾一角，分別扮演早上的「林順」以及晚上的「李微進」，活潑的演技獲得觀眾肯定。戲劇穿插24年前的殺人案，隨著戲劇接近尾聲，第13集出現驚人反轉，看得觀眾震驚連連「原來犯人是她」、「下巴掉下來」。

▲《她的日與夜》由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，收視率節節攀升。（圖／翻攝自JTBC）



《她的日與夜》於6月開播，鄭恩地所飾演的女主角「李微進」因受到詛咒，早上醒來會變成50歲的中年女子，原以為是詛咒，直到她發現多前年的殺人案件後，才發現自己變身秘密其實與失蹤多年的阿姨有關，她與李姃垠共同追查犯人。

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戲劇所有線索指向白鐵圭院長，怎料，最新一集裡出現反轉，白鐵圭只是單純販售毒品的人，他為了抓捕多年前殺死妻子犯人鋌而走險綁架「林順」，由於他患有帕金森氏病，殺人案發生時，恰好在住院治療，擁有不在場證明。

▲▼《她的日與夜》犯人不是院長白鐵圭，環續殺人魔疑似為女生，13集反轉超震撼。（圖／翻攝自JTBC）



與此同時，第13集公布最新線索，原來實習生「羅鈺喜」身份有假，真正的羅鈺喜恐怕已經遭到殺害，她隱藏著另一張眾人不知道的面孔「孔恩心」，對應到劇名《她的日與夜》，與女主角同樣是日與夜擁有兩種身份，犯人身份疑似於13集尾聲水落石出，尤其是14集預告裡，孔恩心穿著雨衣臉上帶有血跡現身，震撼反轉引起劇迷驚呼「沒想到兇手是女生」、「如果是女生好像也合理」、「太好看了」。