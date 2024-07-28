愛莉莎莎團購10天賺2800萬！　「教戰高銷量3大Tips」：跟創造爭議無關

記者田暐瑋／綜合報導

網紅愛莉莎莎近日開團購，短短10天內創下2800萬元的銷售業績，引起網友討論。有人質疑她的團購如此成功，主要是跟本身爭議度高有關，對此，她也大方分享行銷3大秘訣，「跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有，就是有沒有用心對待粉絲及產品的問題而已。」

▲愛莉莎莎團購創下驚人業績。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）



愛莉莎莎在臉書透露，團購開了10天下來，銷售額是2800萬，大方分享其成功的3大策略。首先，建議選擇「高頻產品」，如日常可穿的內衣，這類產品比起像是泳裝類的低頻率使用商品更容易銷售；其次，她強調在宣傳時採用「使用者視角」而非「廠商視角」，這樣的方法更貼近真實體驗，使宣傳更具說服力，自己也總是用自身試穿的心得來作為宣傳素材，而非使用廠商提供的文宣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎團購創下驚人業績。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）



最後，愛莉莎莎提到有效利用社交媒體，尤其是Instagram的「問與答」功能，這可以幫助解答粉絲對產品的各種疑問，進一步消除他們的購買顧慮，透過直接回答粉絲問題，可以增加顧客的購買信心，從而提升產品銷量，「其實大家對同一個產品，都有不同的考量，但這些可能都是我們KOL自己的盲點。」

至於有人諷刺她是靠爭議來提高曝光度，讓團購創下高銷售額，愛麗莎莎也反擊：「銷量想要高…跟什麼創造爭議引起話題一點關聯都沒有，就是有沒有用心對待粉絲及產品的問題而已。」