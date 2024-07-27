富邦啦啦隊1天爆2騷擾！　東東拍照被「伸手摟腰」怒：能安分一點嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

富邦悍將26日在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，沒想到，現場竟驚傳有球迷騷擾啦啦隊女孩，甚至一天就發生兩次，讓球團不得不為了保護啦啦隊而取消現場簽名的福利。

▲東東透露自己在合照時被吃豆腐。（圖／翻攝自Instagram／dong_0604）

Fubon Angels的東東26日在賽後，於限時動態PO文透露自己遭到騷擾，「要合照可以～但手可以安分一點嗎？」她表示，對方一拍照就直接伸手要摟腰，還好自己反應夠快，直接閃開要求對方「請不要碰我」，「不懂為什麼會覺得拍照可以碰別人？？」

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▲東東發文。（圖／翻攝自Instagram／dong_0604）

此外，比賽當天也出現一名男子拿著釣竿，將信釣在釣竿上，並晃到韓籍隊員李雅英的面前。對此，富邦悍將表示已至警局備案，並將該男子列為禁止進入富邦悍將主場的黑名單中。

▲李雅英於同日遭騷擾。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

由於一天就發生兩起騷擾事件，隊員奶昔在賽後也向粉絲道歉，表示球團為了女孩們的安全著想，要求「團體行動離開」，她們也因此沒有辦法進行約定好的簽名福利。

▲奶昔透露球團要她們團體行動。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）