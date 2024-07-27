Energy震撼「砸8000萬開唱」　Toro一看傻眼：怎麼跟彩排不一樣！

記者蔡琛儀／台北報導

等了22年，Energy總算再次合體開唱！Energy今晚舉辦演唱會，兩場吸引2萬人到場重溫青春，當五人齊喊：「大家好，我們是Energy！」更是讓歌迷全都嗨到不行，幾乎要讓小巨蛋被尖叫聲給掀翻；唱完〈Got to be real〉時，團員每人身邊都有女舞者搭檔演出，唯獨Toro沒有，讓他在台上急喊：「為什麼你們有女dancer我沒有？怎麼會這樣，欸！跟彩排不樣？」還搞笑踢了阿弟一腳，相當逗趣。

▲ Energy睽違22年開唱。（圖／記者黃克翔攝）

Energy「一觸即發」演唱會27、28日在台北小巨蛋登場，演唱會設計三支長達65公尺的浮空移動的「Energy電流光柱」，配合主舞台巨型的LED屏幕變化；在燈光方面，採用總長650公尺的MADRIX燈條，並在小巨蛋首次使用最新燈種TB 5 IP動感的燈光設計，隨著燈光的變換，室內煙火更多達56顆，成本高達8000萬元，讓現場氣氛炸到不行。

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開場他們穿著「能量王者裝」霸氣登場，帶來一系列經典歌曲〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈Ra Men Song〉等歌，一首首帶著歌迷走進最殺的舞蹈回憶殺。接著Energy迅速換上「街頭紅人裝」，以充滿能量與熱情的紅色為主色的街頭運動風，並混搭運動風格、賽車、街頭藝術等元素的服裝，展現Energy從街舞出發的活力，接著更走向延伸舞台，近距離在歌迷面前演出，讓粉絲激動不已。

▲ Energy今晚在小巨蛋開唱，Toro抗議只有他沒有搭配女舞者一起跳舞。（圖／記者黃克翔攝）

為了這場演唱會，天天排練的Energy，由於舞台機關眾多，不只要記舞步、記歌詞，又要記走位，26日總彩這天，從下午就到小巨蛋備戰，認真的他們紮紮實實把節目從頭到尾演練了二遍，也讓他們笑稱像是已開了二場演唱會。