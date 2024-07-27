Ozone率先開箱台北大巨蛋 坤達雨中哀嚎　想離開台北

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》帶著來賓阿Ben、林曜晟、穎樂，王品澔、王心恬、無尊以及《原子少年》人氣男團Ozone，一同前進大巨蛋，成為台灣第一個正式在臺北大巨蛋插旗成功的綜藝節目。來賓們在毫不知情的狀況下戴著眼罩被帶入大巨蛋，一睜開眼就看到男團Ozone驚喜現身，現場唱跳High爆全場，近距離觀看馬上收編成為粉絲。

▲《原子少年》人氣男團Ozone。（圖／好看娛樂）

來賓們首次開箱大巨蛋，興奮之情溢於言表，眾人立即將手機拿起來拍個不停，不過此時主持人吳宗憲發聲說:「各位，比賽當然沒有那麼簡單！」場內早早準備好各種關卡等著大家來挑戰。先是比手畫腳跑壘，還要兩人三腳射擊，眾人更戴起計步器，在場中央大搖特搖，接連而來的超難關卡，不僅讓隊長坤達直接點名隊友林曜晟猜題不給力，阿Ben更是忍不住抱怨:「早餐都快搖出來了！」

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▲KID與王心恬跟無尊一起玩遊戲。（圖／好看娛樂）

本集丟包任務再臨，吳宗憲揭指示牌「一路屏安」，對著黑黃兩隊喊話:「你們身上所有的資源，我們都會把它拿掉，各位！自己想辦法到屏東去。」要眾人自行前往屏東，但一路上困難重重，坤達和林曜晟兩人抽到在雨中騎車趕路，面對悲慘狀況無奈哭喊「我想離開台北」，林曜晟更是邊騎車邊大喊: 「我是誰？我在哪？我在幹嘛！」坤達Call out好友歐弟歐漢聲幫忙，卻秒被拒絕，讓隊友們擔心「會不會今天到不了屏東？」

▲《綜藝玩很大》在大巨蛋取景。（圖／好看娛樂）

除了黑隊急尋圈內好友幫忙，無尊得知要用搭便車的方式南下時，同樣也是驚訝不已，直說:「這是最難的！」而同隊的KID則是接獲要與路人一同完成 「16蹲」的任務才能繼續上路，路人卻秒拒絕，南下之路超難成行，各種挑戰不只考驗運氣，也考驗好人緣。

由於勝負攸關晚餐與住宿地點，贏家不僅可以享用東港在地海鮮鍋物料理，還能獨享緩慢大鵬灣的套房，坐擁蔚藍海景與享受自行手沖咖啡的愜意;而迎接輸家的是三個無空調的簡陋帳篷，讓兩隊拚了命都要贏得勝利，主持人吳宗憲說:「沒想到出現這種狀況，厲害了！」而經歷一整天從北到南的奔波，兩隊人馬誰能獲得最後勝利與一夜好眠？