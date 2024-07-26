不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　大勢偶像TXT、(G)I-DLE搶票倒數

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動8月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星8月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
▲TOMORROW X TOGETHER。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）
售票日期：MOA MEMBERSHIP 優先購票 2024年8月3日（六）12:00-19:00／全面售票 2024年8月4日（日）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2024年10月5日（六）18:00／2024年10月6日（日）17:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（國立體育大學綜合體育館）
票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$5,200／NT$4,800／NT$3,800
主辦單位：遠雄創藝
【2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING "JEHOON's Favorite" IN TAIPEI】
▲李帝勳。（圖／翻攝自Facebook／優勢力娛樂 Uforce）
售票日期：2024年8月4日（日）12:00
售票方式：TICKET PLUS遠大售票系統
演出日期：2024年9月29日（日）18:30
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$5,200／NT$4,200／NT$3,200／NT$2,400／愛心席 NT$2,600
主辦單位：優勢力娛樂
【2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI】
▲(G)I-DLE。（圖／翻攝自Facebook／SuperDome 超級圓頂）
售票日期：NEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 會員優先購票 2024年7月29日（一）12:00-2024年8月1日（四）／全面售票 2024年8月10日（六）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2024年10月5日（六）19:30／2024年10月6日（日）17:30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
票價：NT$6,980／NT$6,380／NT$6,080／NT$3,880／NT$3,380／NT$800
主辦單位：CUBE、CJ ENM、KKLIVE
協辦單位：ELF ASIA、超級圓頂
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