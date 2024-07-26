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高旻示《無聲蛙鳴》變惡女「滿身血尖叫」　韓網驚艷：瘋得很美！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星高旻示2018年參演電影《魔女首部曲：誕生》一角打開知名度，後來連續接演夯劇《Sweet Home》、《智異山》等，展現八色鳥般的演技，每回都會受到好評。她最新主演的懸疑驚悚影集《無聲蛙鳴》26日釋出最新預告，首度與影帝金倫奭飆戲，氣勢完全不輸對方，甫登場就讓人看得不寒而慄，留言區一致好評，劇迷敲碗表示期待戲劇上線播出。

▲《無聲蛙鳴》由金倫奭主演。（圖／Netflix提供）

▲《無聲蛙鳴》由金倫奭主演。（圖／Netflix提供）

《無聲蛙鳴》由《夫妻的世界》導演牟完逸執導，誓言將帶來扣人心弦的故事和許多令人緊張不安的時刻，勢必將讓觀眾全程緊張不已。劇集找來資深演員金倫奭、高旻示領銜主演，26日釋出正式版預告。

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▲▼ 高旻示《無聲蛙鳴》金倫奭。（圖／Netflix提供）

▲▼高旻示在《無聲蛙鳴》裡演技表現亮眼。（圖／Netflix提供）

▲▼ 高旻示在《無聲蛙鳴》裡演技表現亮眼。（圖／Netflix提供）

預告裡佈滿陰森氛圍，金倫奭飾演旅館老闆全瑛夏，卻因一位神秘客人柳誠娥（高旻示飾演），打破一群普通人的平靜生活，他對於這位客人感到疑惑：「你有遇過有人在退房的時候自己打掃房間嗎？」當準備退房打掃時，卻發現鏡子全是血。

高旻示在劇中展現惡女般的瘋狂演技，她滿身是血地尖叫、殺人、冷眼凝視、 放火焚燒證據，最後更發狠尖叫：「這位大叔啊！」讓人看得不寒而慄，展現與以往角色完全不同的冷峻演技。

高旻示的演技令韓網驚艷，預告下方留言區盛讚「高旻示的演技讓我期待這部戲」、「怎麼演得每個角色都不一樣」、「瘋得很美」、「短髮太適合她了」。戲劇8月23日上架播出。

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高旻示, 無聲蛙鳴, 金倫奭

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