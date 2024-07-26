揭開不能說的513秘密！半年四次送審　《五月雪》終在大馬上映

記者蕭采薇／台北報導

去年獲得威尼斯國際影展「電影藝術特別獎」殊榮，並一舉入圍金馬獎最多9個獎項的電影《五月雪》，由萬芳主演，馬來西亞導演張吉安執導。因題材以馬來西亞噤口的513事件為故事背景，即使這部電影已受邀至世界各地達17個國際影展參展並享譽無數，但在自己的故鄉播映卻困難重重。

▲《五月雪》由（右起）萬芳主演，馬來西亞導演張吉安執導。（圖／原點概念提供）



所幸導演張吉安及電影公司，歷經半年的努力溝通，四次送審叩關，以不刪剪影片長度改以部分影像模糊及消音，終於成為馬來西亞影史上第一部以「513事件」得以在全國上映的電影。萬芳也特別挪出十天檔期，專程飛至檳城、吉隆坡，和導演及主要演員蔡寶珠等進行盛大的首映記者會，及展開密集宣傳，首週票房不俗，為第七名是唯一馬來西亞本土電影。

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首站檳城的首映禮，萬芳特別穿上娘惹服，呼應她在電影中飾演的娘惹後代，而本地鄉親也號召60多位朋友穿著娘惹服Kebaya 以及batik 盛裝出席熱烈迎接，非常壯觀，真實感受到大家的殷盼期待。吉隆坡的首映記者會，戲中演員再度同聚一堂，共同見證《五月雪》不可思議的一刻。

▲《五月雪》檳城的首映禮，萬芳特別穿上娘惹服，呼應她在電影中飾演的娘惹後代。（圖／原點概念提供）

導演張吉安攜手萬芳、蔡寶珠展開了一連串的宣傳行程，包括檳城、吉隆坡2場的首映記者會，14場的影院映後交流，3所大學及馬來西亞誠品書店的電影座談，還有電視、電台、平面媒體爭相採訪18個，總共超過30個通告堪稱鐵人行程。

聽到馬來西亞的觀眾分享他們的心情，也讚賞戲中的演技，萬芳說：「每天早出晚歸，電力用盡，但能參演這麼有意義的作品，也有機會去到許多國際影展，電影《五月雪》對她來說是一趟奇幻的旅程，其意義早已超乎個人，非常感謝張吉安導演的邀請。」

▲《五月雪》題材以馬來西亞噤口的513事件為故事背景，在當地上映遇上重重困難。（圖／原點概念提供）

經過幾天緊密相處，蔡寶珠說她現在跟萬芳是「老友記」了，她知道萬芳非常喜愛馬來西亞小吃Roti canai，還駕車帶著她去吃。而二人在結束宣傳後的大清早，跟導演和監製特地前往拍攝地513事件的亂葬崗，素香鮮花獻上祝福。下週導演將飛往紐約亞洲電影節《五月雪》入圍競賽片，從2023年9月威尼斯影展開始到今年8月紐約影展，《五月雪》歷時一年共參加了17個影展。

▲《五月雪》歷時一年共參加了17個影展。（圖／原點概念提供）

近日高雄「打狗祭音樂節」公布萬芳為第一波出演卡司，萬芳不諱言：「現在參加以年輕人居多的音樂節，演唱歌曲會以近年創作，以及重節奏的曲風。」個人專場「願陽光照耀演唱會」也持續會在不同城市巡迴，新歌《我想對你說》希望下半年可以製作完成。