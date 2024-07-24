ITZY隊長喝「Toyz飲料店」！　咬吸管自拍照曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，於5月16日入監服刑至今已滿2個月，他在去年成立的手搖飲品牌「拾汣茶屋」，各分店仍照常營業，沒想到最近來台開唱的南韓女團ITZY也朝聖購買，隊長禮志就在IG驚喜分享，手拿店家飲品的自拍照，貼文一出，立即掀起粉絲討論。

▲禮志分享自己喝台灣手搖飲的自拍。（圖／翻攝自Instagram／yeji_jyp_official）

透過ITZY隊長禮志在IG秀出的自拍照可見到，她一身休閒穿搭，頭上戴著深色的棒球帽，將長髮自然垂落，手裡拿著Toyz的手搖飲品牌「拾汣茶屋」的飲料，對鏡頭做出咬著吸管的動作。照片曝光後，除了掀起網友討論之外，也讓不少粉絲敲碗想與她喝同款的飲料。為此，「拾汣茶屋」事後也在官方粉專轉發照片，發文寫道：「謝謝喜歡我們的飲品。」

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▲Toyz去年創立飲料品牌。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

事實上，ITZY由JYP娛樂打造，目前出道5年的時間，在上週六（20）日首度登上台北小巨蛋開唱，現場湧入萬名粉絲到場支持，這也是她們繼去年2月在林口體育館開唱後，相隔1年多時間再度登寶島。此外，不只有隊長禮志分享台灣手搖飲自拍照，成員有娜22日也在IG打卡，驚喜分享一系列自己在台北街道拍的照片，還意外讓萬華刨冰店意外入鏡，掀起粉絲討論。

▲有娜在IG分享來台街拍照。（圖／翻攝自Instagram／igotyuandme）