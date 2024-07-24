八點檔遇颱風假怎辦？　民視「連放2天」許仁杰賣場拍戲順便補貨

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》今（24）日棚內休息，只有早上外景在室內的拍攝。演員蘇炳憲、張家瑋、許仁杰分別完成拍攝也平安收工。製作人王珮華表示今天一早的外景趁風雨還沒來之前就先收工了，而前陣子劇組都有持續拍攝，所以播出量還足夠，看到氣象顯示颱風強度需要好好注意，所以今天跟明天（25日）棚內都會休息，讓大家待在家防颱。

▲《愛的榮耀》在颱風天一早拍攝完就收工。（圖／民視提供）

今天出班拍攝的蘇炳憲表示早上風雨還好，但出門前特別把門窗都關好，開車也慢慢開，他還跟許仁杰趁空檔到外面撐傘拍照，表示希望這一次颱風威力可以減弱，大家都平安。

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▲蘇炳憲、許仁杰。（圖／民視提供）

而許仁杰則表示劇組有安排車子接送拍戲，早上出門還沒有什麼動靜，但出門前已做好跟颱風決鬥、內褲全濕的準備，所以內褲、襪子還多帶。而剛好今天在賣場拍攝，大家一早就收工結束還順便補貨，買齊了糧食，大讚「這安排簡直就是完美！」

▲張家瑋到咖啡廳拍攝。（圖／民視提供）



張家瑋表示外景拍攝一切都很順利，而且劇組是安排在室內的咖啡廳，還可以品嚐咖啡，悠閒的享受早餐。上班開車都還可以，下班有感受到雨蠻大的，所以呼籲大家還是要注意安全，慢慢開車就好。