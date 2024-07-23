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何以奇吃丼飯驚見「蒼蠅泡爛」！　銷單退錢她尷尬：有點歹勢

記者王靖淳／綜合報導

女星何以奇過去曾出演過《正義的算法》、《此時此刻》等劇，平時會在社群分享生活的她，今（23）日發文透露，下午在台北一間餐廳吃丼飯時，發現一隻泡爛的蒼蠅，雖然後來店員直接銷單，不過她卻直言：「我反而有點歹勢！」

 ▲何以奇。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

▲何以奇發文透露吃到蒼蠅。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

何以奇提到，當時在發現像指甲那麼大隻的蒼蠅時，她雖然感到很震驚，但也很懷疑是自己眼花看錯，所以打開手電筒確認無誤後，才小聲地告知店員。何以奇坦言，在面對這種情況時，比起自己受到影響，她其實更擔心會不會被其他客人聽到，因為她認為小蟲防不勝防，這種事情很難避免。

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 ▲何以奇。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

▲何以奇會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

事件發生後，該餐廳的店員立刻向何以奇表示直接銷單，這樣的負責態度除了讓她感到意外，也有些不好意思。她在文末好奇詢問，不知道這種情況下，店員是否會因為這件事被上級責罵。貼文曝光後，立即吸引網友按讚討論，除了有人認同何以奇的處理態度之外，同時也表示她很替對方著想，大讚她是「天使客人」。至於有人留言寫下「嚇死人的噁心」，何以奇則透露，丼飯裡的那隻蒼蠅不但泡爛，而且還有完整的翅膀。

▲何以奇（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

▲有網友留言認為何以奇是天使客人。（圖／翻攝自Facebook／何以奇） 

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