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Terry欺騙老婆「公開差點帶到棺材的事」！　羅美玲聽完秒變臉全場尷尬

記者孟育民／台北報導

歌手羅美玲與小4歲的老公Terry結婚11年，婚後育有3子，夫妻倆時常上節目分享日常。近日，兩人錄製《小姐不熙娣》，公開從未說出口的秘密，Terry自爆有一件「差點帶到棺材的事」，原來是他曾背著老婆偷去見前女友快臨終的阿嬤，沒想到羅美玲聽完瞬間變臉，走心到攝影棚眾人一陣尷尬，小S還急忙跳出來緩頰氣氛。

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼Terry坦白欺騙羅美玲的事情，現場氣氛陷入尷尬。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

Terry公開藏在心中許久的秘密，「我曾經有一女友差點論及婚嫁，她們家的長輩很喜歡我，因為她從小是阿嬤帶大，反正我們後來分開，一直到前幾年她阿嬤生病快要過世，她就跟那個女生說，她一直還惦記著我，能不能再見見沒有緣的孫女婿。」Terry當下雖覺得奇怪，畢竟自己已經結婚生子，但為了長輩的心願還是去了。

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼Terry一邊講，羅美玲表情凝重。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

Terry甚至瞞著羅美玲，「我就騙她（羅美玲）說我要去教課，然後去見前女友的家人，因為那天我的課表她都知道，然後有一天她說怎麼多這一堂課，我就說客戶下禮拜出國臨時加課。」Terry見到前女友阿嬤，對方更表示希望他可以好好照顧自己的孫女，Terry在旁則是不發一語，僅微笑點頭，不過他坦言：「我覺得沒有怎麼樣，可是這件事我有點糾結。」

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲Terry當時騙羅美伶是去教課。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

Terry不斷強調沒發生任何事情，但羅美玲當場聽見，忍不住走心秒變臉，她直說：「但其實你是可以跟我講的，不講有一種被欺騙，我還是在乎，就姑且不論講了什麼，但我還是希望你應該知會我一聲，現在的情況你也論及婚嫁了，也不可能為了這位長輩改變什麼，我能夠理解被迫要去跟她說一些善意的謊言，我都可以理解，但是你要跟我說。」現場氣氛一度尷尬，眾人頻頻跳出來緩頰，表示Terry出發點其實是善意的。

▲▼Terry欺騙羅美玲。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲羅美玲表示希望還是能先被告知。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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羅美玲, Terry, 小S, 小姐不熙娣

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