小孟老師／7月26日星座運勢　雙魚今日限定「甘願為愛奉獻」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：與同事好合作
感情：溫馨體貼入微
財運：把握市場機會
幸運色：金色
貴人：處女
小人：天秤
工作：事業意外升遷
感情：戀情備受關注
財運：把握市場情況
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：處女
工作：具有分析能力
感情：伴侶順從著你
財運：理性分析資產
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：適宜多看看書
感情：細心溫暖心房
財運：提高資產收益
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：情緒控管得宜
感情：彼此互相關懷
財運：謹慎選擇投資
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：真誠對待客戶
感情：細節關心體貼
財運：加強資產管理
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
工作：團隊合作愉快
感情：對方表露心聲
財運：合理配置資產
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
工作：壓力重擔減少
感情：兩人甜蜜約會
財運：及時調整策略
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：專業成為專家
感情：甘願為愛奉獻
財運：加強投資監管
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：雙子
【火象星座】
工作：提攜職場後輩
感情：細節暖人心房
財運：規避投資風險
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：新創意有點子
感情：情人互動良好
財運：提高投資效益
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：掌控處理局面
感情：感情進展甜蜜
財運：關注市場政策
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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