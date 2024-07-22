百萬包養AV女優？星乃莉子親打槍「我賺更多」　私訊狂收詭異訊息

記者張筱涵／綜合報導

日本AV女優星乃莉子出道即巔峰，當年的作品更是2022年獲得最多讚的，21日發出一張表情看起來不太開心的自拍徵求約會對象，結果卻因此收到大量騷擾訊息，今（22日）無奈表示打招呼、自介是醫生和開價包養都可以不用傳來，畢竟她自己賺更多。

▲▼星乃莉子擁有曼妙身材。（圖／翻攝自X／riko_hoshino）



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星乃莉子21日說「最近都忘了約會的感覺，尋找約會對象」，配上的照片是躺在椅子上，一臉看起來很無聊也不太開心的樣子，結果Instagram收到大量只傳來Hi和Hello的詭異私訊，讓她開始思考是否要關閉這個功能：「也不需要傳什麼你是住在哪裡的醫生，很想我所以請聯繫的訊息，然後開價每月100萬包養也是不可能，我賺得更多。」

▲星乃莉子徵友結果被騷擾。（圖／翻攝自X／riko_hoshino）



▲星乃莉子無奈發文。（圖／翻攝自X／riko_hoshino）



同時，星乃莉子也在Instagram限時動態分享，真的收到很多只傳來Hi的訊息，現在起只要看到就會刪除。事實上，雖然她只出道2年，但已經成為了許多人的D槽女神，今年25歲的她頻繁使用社群，累積了一票死忠粉絲。

▲星乃莉子一直收到只傳來Hi和Hello的訊息。（圖／翻攝自X／riko_hoshino）