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演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次

記者孟育民／台北報導

台南將軍吼音樂節21日第二天主題為「將軍BAND³」，由雙人組合晨悠、聲林之王總冠軍柏霖、爆紅女聲就以斯輪番開唱；楊乃文「繆斯MUSE」演唱會10月將在北流舉辦台北最終場，上週末開賣票房完售心情大好，來到將軍吼唱壓軸不改瀟灑個性，「這是我第一次來將軍吼，但台南是我度假最常來的地方，因為這裏東西太美味，上台前一刻我還在吃」，直接在台上跟歌迷討論起在地美食。

▲▼楊乃文。（圖／三立提供）

▲楊乃文現身台南將軍吼音樂節。（圖／三立提供）

金曲歌后除了帶來最新歌曲〈思緒的盡頭〉、〈說不出口〉，經典像是〈貴族的輓歌〉、〈Silence〉、〈Monster 〉、〈靜止〉更是讓歌迷大飽耳福，尤其唱到〈星星堆滿天〉現場亮起壯觀手機燈海，楊乃文稱讚台南粉絲的熱情，「今天是我話講最多的一次，可能是有很棒的觀眾、很棒的美食，還有這裏房地產也沒那麼貴，我乾脆搬來住好了」，現場響起一陣尖叫聲，楊乃文少見地要求要和歌迷留下紀念大合照，看來「台南美食」的魔力讓平常冷酷的歌后願意打開話匣子。

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▲▼楊乃文。（圖／三立提供）

▲楊乃文罕見要求合影。（圖／三立提供）

超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」今年「將軍吼」初登場，在芒果的故鄉台南開唱，主唱佐治一身「芒果黃」標準造型現身，彩排時已吸引各地上千名樂迷卡位爭睹，芒果醬開場以快歌〈飛吧！萊特〉炒熱氣氛，主唱穿著涼鞋、短褲滿場跑，笑說這是「最接地氣的消暑良方」；接著〈陳小魚aka妳的心我的心〉、〈小紫aka給我錢〉、〈阿基里斯〉等金曲連發，全場炸裂嗨爆，而蟬聯KTV台語點播冠軍曲〈我喜歡你〉及應景的夯歌〈夏夜晚風〉一開口，在漁港海風徐徐吹拂下，全場歌迷大合唱，氣氛溫馨動人。

▲▼楊乃文。（圖／三立提供）

▲超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」。（圖／三立提供）

連續舉辦13年的台南將軍吼音樂節為南台灣暑假最盛大演唱會，今年邀請了玖壹壹、婁峻碩、怕胖團、楊乃文、洪暐哲、源少年等14組藝人連續兩天演出，共吸引了近9萬名觀光客湧進將軍漁港，網路及OTT平台直播超過20萬人次的觀看，是暑假台南海線地區旅遊最重要推手。

▲▼楊乃文。（圖／三立提供）

▲現場人朝眾多。（圖／三立提供）
 

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