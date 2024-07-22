密集恐懼視覺驚悚！觀眾看完《嘎啦》直接吐在影廳

記者許逸群／台北報導

恐怖片《嘎啦》融合邪教、薩滿、巫毒娃娃元素與台灣特有的道教儀式打造，以密集恐懼的視覺驚悚，讓大銀幕的觀眾無法抵抗，更傳出有觀眾看完後吐在廳內，引發熱議；香港鬼王潘紹聰亦給予肯定，大讚：「劇情和氣氛很厲害，營造的很詭異很恐怖，你們去看的時候一定會被嚇到！小心！」

▲恐怖片《嘎啦》首周票房破427萬台幣。（圖／CatchPlay提供）

電影首周票房破427萬台幣，成功拿下首周國片票房冠軍。劇組團隊現身北中南各大戲院與商圈展開見面會，女主角瑪菲司向觀眾喊話，這是她的第一部電影，票房破5千萬就請1千份雞排，讓影迷興奮喊「揪朋友二刷領雞排」。

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▲恐怖片《嘎啦》與影迷見面。（圖／CatchPlay提供）

首次參與電影主演的儲旭和劇組男演員一起發起票房公約，他說：「票房破億，片中的男演員們就一起全裸高空彈跳！」令同劇組演員們吃驚回應：「要準備練身材了！」而儲旭也向觀眾分享：「《嘎啦》不止是一部嚇人的恐怖片，也反映了年輕世代的社會現狀，一味追求網路流量的諷刺。」

電影《嘎啦》描述直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村舉行活動，從未料到等待自己的竟是恐怖的降臨。阿序為了探得真相，與好友天仁召集網友再次前往度假村探險，並以此在網路上獲取流量，豈知這竟是一段從1960年延續至今從未停止過的邪惡祭典。