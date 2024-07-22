網看紀卜心手搖店「聲明文5字」怒了！轟：知法玩法　她親回應成分爭議

記者田暐瑋／綜合報導

藝人紀卜心所開設的手搖飲店因成分標示問題引發爭議，一位網友對該店的廣告宣傳提出質疑，指出店家廣告中強調「milk from Japan」，實際上卻是用台灣的鮮乳，有誤導顧客之嫌，更有人對於聲明中強調再三的「乳源」一詞提出好奇，「所以北海道乳源到底是什麼」、「為什麼鮮奶茶變這麼複雜」，而紀卜心被問及此事，也回應了有關乳源的問題。

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）



對於紀卜心手搖店發出的聲明，有網友在Dcard指出外界難以滅火的原因，在於店家廣告中強調「milk from Japan」，logo設計成牛奶罐的樣子，並取名為北海道以牛奶有名的「十盛」，又搭配了北海道的地圖，這樣的宣傳方式讓消費者感到被誤導，「這些操作不妨就是要強調你們的北海道奶很厲害，而milk的中文就是鮮奶！但你卻要強調你們是乳源來自日本，所以只有奶粉是日本來的，而鮮奶用台灣的統一鮮奶。這一定會讓人感受不佳吧⋯一杯飲料裡面成本最高的鮮奶是台灣的，但整間店搞的北里北氣的。結果只是奶粉奶精取自於北海道出產的。」

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▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自Dcard）



該網友表示，名人開店本應更加謹慎，但紀卜心和小吳的處理方式卻讓人失望，「給我一種得過且過，不老實卻合法的心態。」進一步舉例說，如果賣牛肉麵的店家宣稱使用蔬果湯底，但實際上是用湯粉泡出來的，雖然沒有違規，但依然會讓人覺得不誠實、不道德。

而對於聲明中再三強調的「乳源」問題，也有不少人好奇「到底乳源是什麼？」引發熱議，「所以所謂的北海道乳源是有奶精粉嗎？為什麼鮮奶茶變這麼複雜」、「他們是知法玩法，嘴巴講鮮奶茶，但是原料又改寫成乳源，這文稿只能說他一直誤導消費者，但他沒有觸法，所以衛生局根本不能對他怎樣」、「奶精就奶精，鮮奶就鮮奶，生乳、乳源、牛乳、鮮乳、牛奶，一個牛乳各自表述」。

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自Dcard）



有網友到紀卜心臉書留言詢問北海道乳源究竟用在哪，本人也親自回覆：「北海道乳源是用在我們耗時一年多研發調製的熟成生乳奶底中，能讓奶茶的香氣與濃度更凸顯出來。」也解釋了外界有疑慮的熟成生乳奶定義：「熟成生乳是我們的品牌特調奶底 ，用北海道乳源為原料搭配些許奶精，喝起來更香醇。」雖然爭議未平，但店家仍宣布將舉辦送鮮奶茶活動，再度惹來批評：「不懂出了這波事情之後再辦這個活動的意義是什麼」、「 這活動不知道誰想的，失敗的公關」。

▲店家辦買一送一活動惹議。（圖／翻攝自紀卜心臉書）



▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書）