TXT林口10月連唱2天「5種票價出爐」　休寧凱、太顯練唱功力驚人

記者吳睿慈／台北報導

南韓娛樂公司龍頭HYBE所打造的人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）由5位成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱所組成，團體成軍5年以來締造多項驚人成績，台上霸氣、台下呆萌，可甜可鹽的反差感受到大批粉絲喜愛。他們2024年再度開啟新的旅程《ACT : PROMISE》，10月5、6日將來到林口體育館開唱，主辦單位「遠雄創藝」22日宣布開賣資訊，採取兩階段售票，MOA（官方粉絲名稱）摩拳擦掌準備搶票！

▲TXT即將於10月5、6日來到林口體育館連續開唱2天。（圖／遠雄創藝提供）



TOMORROW X TOGETHER團內5位大男孩舞台上魅力滿分，台下富有的呆萌綜藝感也是圈粉主因之一，過去出演羅PD網路節目《出差十五夜》，秀彬在隨機舞蹈挑戰環節努力生存到最後，融化在場所有明星好友，SEVENTEEN成員珉奎對著他比愛心，連DINO也表示「入坑秀彬」，還有他們出演《Running Man》聖誕節特輯，杋圭秀出瘋狂到極致的勝負欲，自帶喜感的反轉面貌，令MOA喊著「更愛他們了」。

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▲▼TXT舞台上魅力十足，台下綜藝感也是一百分（圖／遠雄創藝提供）



TOMORROW X TOGETHER乘載著對歌迷的承諾，延續過去舉辦的2次世界巡迴演出，他們5月以首爾為起點展開第三次世界巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 》，出道5年首度在南韓國內連續3天舉辦演唱會，門票場場售罄，超人氣魅力無法擋，巡演更前往美國與全球MOA相會，他們感性致謝歌迷「不論唱著怎樣的歌曲，看到大家跟著我們一起唱跳感到很幸福，再次感受到MOA就是我們的幸福。」

▲休寧凱、太顯備戰巡演，在跑步機練唱功力驚人。（圖／翻攝自TXT推特）



在忙碌行程之中，5人卯足全力面對每場專場演出，日前東京巨蛋演唱會在即，官方推特貼出休寧凱與太顯在跑步機上練唱的幕後影片，成員練出好體力，即使是奔跑的狀態下，仍然可以飆出完美高音，MOA看得目瞪口呆，更有粉絲翻出2019年同款站在跑步機上練唱的過程，兩人在5年內進步神速，引來連連驚呼聲「臉不紅氣不喘好厲害」、「原來體力這樣練出來的」、「期待演出」，影片釋出後，令粉絲更期待台北站的到來。

▲TXT林口連續開唱2天，5種票價出爐。（圖／遠雄創藝提供）

