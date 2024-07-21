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賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕今（21日）迎接50歲生日，並在此之前盛大舉辦生日派對，邀請眾多演藝圈好友一同慶祝。而身為賓客之一的郁方，20日於社群分享派對照片，透露賓客包括了陶晶瑩、于美人、小S、蔡康永，還有鮮少公開露面的吳佩慈等。

▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生、好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲賈永婕舉辦50歲生日派對。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生、好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方在貼文中表示，她認為好友賈永婕是「世上最幸福完美的人」，不僅公婆疼、小孩乖、受老公寵愛，個性還正直大方、人際關係良好，也因此有大票演藝圈好友前來參加賈永婕的50歲生日派對。

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郁方說，整個晚宴非常熱鬧，賈永婕的老公王兆杰一開場就出賣老婆在家裡的「惡行惡狀」，引發全場大笑；王兆杰還特地獻上Energy的《星期五晚上》招牌E16蹲炒熱氣氛。

▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲郁方（前右一）參加賈永婕的生日趴。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方還透露，吳佩慈特地上台為好友獻唱，「我老公說：『只有她才是歌手！』話說完，王仁甫和岑永康的《青春不要留白》立馬扳回一成。太有趣的夜晚了！好久沒有參加這麼快樂的party！」此外，在郁方分享的照片中，還可以看到小S、蔡康永「康熙合體」。

▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲▼吳佩慈為賈永婕獻唱慶生，小S、蔡康永也在舞台上合體。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方引述于美人的話說：「謝謝永婕的生日party，把演藝圈都兜齊了。」她也坦言，自己當天是帶著腸胃炎參加派對，甚至自帶便當，笑稱「真的是冒著生命危險來參加的，如果不來，我也會有生命危險」。

【郁方全文】

認真說
賈永婕是我覺得這世上最幸福最完美的人了！
公婆疼，小孩乖，老公愛不釋手
為人正義，不拘小節，開朗大方，受朋友歡迎
每一天都盡興地揮灑！
這25x2
50大壽肯定是大場面
她指定Party服裝主題是閃亮美少女風
我真的很認真又很敬業喔
上半身閃亮，下半身美少女風
絕不欺場
剛好又遇到了腸胃炎，所以衣服穿得下
整個晚宴，非常熱鬧！
王董一開場就鬧家變
把賈永婕在家裡面惡行惡狀的照片影片洩漏出來
笑壞大家
好朋友和孩子們一起載歌載舞
歡聲雷動
政商大哥來一首「今天是星期五晚上」16蹲
陶子姐打趣說：我不行！畢竟我是一個自然產生過兩胎的人我會漏尿
到吳佩慈上台唱歌的時候，我老公說：只有她才是歌手！
話說完，王仁甫和岑永康的「青春不能（要）留白」立馬扳回一成
太有趣的夜晚了！好久沒有參加這麼快樂的party！
就如美人姐說的：謝謝永婕的生日party，把演藝圈都兜齊了

#我腸胃炎我自帶便當白烏龍麵拌寧夏醬油
#真的是冒著生命危險來參加的
#如果不來，我也會有生命危險
#祝福國民美少女永遠25歲

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賈永婕, 郁方, 小S, 徐熙娣, 蔡康永, 吳佩慈

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