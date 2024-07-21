林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

記者陳芊秀／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄昨日（20）現身大巨蛋，為中職明星賽應援。當樂天球員馬傑森上場時，她拿起麥克風大喊「臭馬傑森」，引發全場驚呼，這段畫面更被中職（CPBL）放在YouTube，她轉發網友拍下的現場影片，透過限動回應。

▲林襄現身中華職棒明星賽做應援。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林襄去年（2023）8月被週刊拍到與小4歲馬傑森牽手，傳出熱戀緋聞，然而兩個月後突然自爆「沒什麼聯絡了」。事隔超過半年，她在中職明星賽應援，輪番緋聞對象上場打擊，她舉著麥克風連連喊起「臭馬傑森」，全場球迷都聽到這應援口號，還有球迷注意到現場大螢幕秒速切換馬傑森與林襄的畫面。

目前林襄IG限動都是網友拍「臭馬傑森」的應援名場面，本人用笑哭表情符號回應，有球迷說是「回不去的臭馬傑森」，她親回「謝謝你配合我」，網友說「現在滿腦子都是臭馬傑森」，她回「哈哈哈我的限動也都是臭馬傑森了」，更有人形容「愛情的復仇笑死」，她笑回「你覺得呢」。

▲林襄限動都是「臭馬傑森」的經典畫面。（圖／翻攝自IG）

▲林襄應援大喊「臭馬傑森」現場反應熱烈，謝謝球迷配合。（圖／翻攝自IG）



▲網友形容「愛情的復仇」，林襄笑回「你覺得呢」。（圖／翻攝自IG）

而馬傑森昨晚替補上場，在第7局和第9局上場打擊，賽後林襄回應媒體時就回應：「沒有啊，就是好玩啊，因為明星賽啊，那是應援團長CUE我喊的。」