直擊／金智媛就站在面前！機場待4分鐘　得知「2樓有人」她反應萌爆

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣演員金智媛2024年演完戲劇《淚之女王》，近期正在忙於亞洲巡迴見面會，她出道14年，首度將在台灣舉辦見面會，千張門票瞬間搶空，人氣不可小覷。她20日提前一天抵台，晚間約莫19點18分現身於桃園機場第二航廈，按照工作人員的指示繞著現場一圈，甚至踮起腳尖往後看，連2樓的粉絲都照顧到，粉絲福利做好做滿。

▲▼金智媛抵台有求必應。（圖／記者李毓康攝）



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金智媛20日穿著白色上衣、黑色長裙，並戴著淡藍色鴨舌帽現身，看到800名大批粉絲在場守候，她露出驚訝的表情，並一直比著愛心、揮著手，由於現場觀眾圍成ㄇ字型，她先整理完現場粉絲的秩序，才緩緩從左側往前進，只是無法收信的她，滿足所有粉絲的要求，比著貓咪手勢、又比愛心、又wink。

▲金智媛小動作超可愛，還踮起腳看粉絲。（圖／記者李毓康攝）



按照台灣工作人員與韓國保鑣的指示，金智媛貼心地繞一圈，來到媒體區前方時，保鑣不忘指著遠處提醒「2樓還有人」、「後面也有人」，於是她把腳踮起來，想要看到後方的觀眾，接著走到門口又返回另一區，每個區域皆有近距離面對面的機會，雖然沒有收禮物，但誠意一百分。

▲金智媛在機場大廳久待4分鐘才離開。（圖／記者李毓康攝）

金智媛6月底曾為了品牌站台活動短暫訪台，當時與天王周杰倫同台，兩人的人氣塞爆東區，一度造成交通堵塞，此回為了見面會而來，勢必再度掀起一陣追星潮。