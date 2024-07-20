關韶文上廁所爆意外！　「滿頭都是玻璃碎片」驚悚畫面曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

YouTuber關韶文（關關）日前分享自己本月遇到的連串衰事，不僅吃壞肚子又拉又吐，上廁所還意外搞得滿頭都是玻璃碎片，包括陶晶瑩、阿本、夏如芝等人都留言祝他平安，好友焦凡凡更直呼：「嚇瘋，別讓我擔心好嗎！」

▲關韶文這個月衰事連連。（圖／關韶文提供）

關關表示，自己先前從曼谷旅遊疑似吃壞肚子，先是爆吐又爆拉，在飛機上來回衝了10次廁所，一回到台北就立刻衝去急診，快速打點滴補充水分後就回家休息。

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隔天他還有其他工作，並到一間學校演講，一到場先衝去廁所，沒想到因為個子太高，直接撞破頭上的日光燈，燈管還掉到馬桶裡，由於沒有燈光，他原本以為是自己拉出什麼東西，仔細一看才發現是燈管，連忙徒手拿起；一離開廁所，經紀人馬上告訴他頭上都是燈管被撞破後的碎玻璃，幸好沒有劃破頭皮流血，「還好沒有流血，我本人太高，下次站起來要小心！」由於發生連串衰事，關關也緊急去龍山寺拜拜，捐錢祈福。

▲▼關韶文上廁所爆意外，滿頭玻璃碎片，同事連忙幫他清理。（圖／關韶文提供）

至於目前身體狀況，關韶文向《ETtoday星光雲》表示：「好一些了，喉嚨還是有點小發炎，醫生有開三天的抗生素應該吃完就沒事了，只是不能吃太多東西因為現在吃什麼都還是會拉肚子，所以這時候就是吃得很清淡吐司啊，舒跑啊什麼的。」提到廁所意外，他說：「因為是拉肚子，所以在工作前又跑去上廁所，結果一站起來撞到燈泡現場一片黑，緊急拿出手機燈照，發現燈管居然掉到馬桶裡面跟拉肚子混在一起，然後完全沒有意識到自己會不會流血，只覺得很尷尬。」也表示：「覺得什麼一連才發生很多衰事所以最後去龍山寺拜拜，希望可以祈求一些平安捐了一些香油錢。」