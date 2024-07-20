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《長相思2》口碑大跌！重頭戲「只放3秒」挨轟…男主變馬景濤繼承人

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《長相思》由女星楊紫主演，搭檔3男星張晚意、鄧為、檀健次，第一季在2023年播出網播量大爆，成為年度最熱劇集，相隔1年播出第2季，原本備受期待，不料播出後口碑大幅下滑，故事後段重頭戲「塗山璟中箭落水」，前後只花3秒，陸網痛批「比NPC都潦草！」

▲▼《長相思2》口碑大跌。（圖／翻攝自微博）

▲《長相思2》相隔近一年開播，卻口碑、收視、播放量大跌。（圖／翻攝自微博）

劇中，楊紫飾演的「小夭」與鄧為飾演的「塗山璟」被視為官配，隨著故事演進，塗山璟在與哥哥塗山篌對決時，遭中箭落水，就此生死未卜。觀眾、書粉高度期待這場重頭戲，不料正式播出後，塗山璟從中箭到落水，畫面只有3秒鐘，引發鄧為粉絲痛罵：「就這樣死了？難道不是在開玩笑？特效呢？下線連個近景都沒有，超絕3秒大全景遠景！比NPC都潦草！」

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▲▼《長相思2》口碑大跌。（圖／翻攝自微博）

▲▼《長相思2》口碑大跌。（圖／翻攝自微博）

▲《長相思2》重頭戲「塗山璟中箭落水」，實際上播出只花3秒播完。（圖／翻攝自微博）

此外，楊紫和檀健次的粉絲也因劇情而互相開炮。網友認為自家偶像的高光戲（大陸用語：重要場面）被刪減，劇情被大幅更改。張晚意飾演新任帝王「瑲玹」，屬於戲份最多的男主角，但角色設定卻最受爭議。瑲玹私下對小夭萌生愛意，互動曖昧，加上為了權力而娶了9個妻子，引發議論，加上張晚意和楊紫的對手戲，被認為過於激烈，甚至被形容「馬景濤繼承人」。

▲▼《長相思2》口碑大跌。（圖／翻攝自微博）

▲《長相思2》男主角張晚意，演技被形容像馬景濤繼承人。（圖／翻攝自微博）

神話劇《長相思》改編自桐華的同名小說，作者代表作《步步驚心》，也是一女與多男有感情糾葛。然而《長相思1》播出期間被各界讚爆，《長相思2》收視熱度與口碑大跌，因此部分網友質疑，當初如果一次播完，口碑不會像去年那般高。

大陸近年影視政策修改，規定電視劇集一部不得超過40集，如果集數超過要分季，每一季要相隔一年。陸網認為這是《長相思》拆成2季播出，且相隔一年的原因。

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