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前夫涉洗錢案…美妝YTR鄭雅勻「消失1年半現身」！近況照曝 道歉文不見了

記者潘慧中／綜合報導

女星鄭雅勻是伊林模特兒出身，後來轉戰當美妝YouTuber，一度有著「內湖小富婆」的封號。沒想到，由於前夫1年半被發現是洗錢案嫌疑人之一，她心碎提離婚，並且不再更新社群平台，直到19日才發文更新近況，讓粉絲都相當興奮。

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲鄭雅勻更新近況照。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

一系列近況照中，可以看到鄭雅勻的生活過得相當充實，穿著一件白色長洋裝，朝聖很夯的台北咖啡廳；抑或者去健身房報到，貼身服裝完美展現了她的身材曲線。

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▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲鄭雅勻最近過得十分充實。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

事實上，當時的情況是名模錢帥君男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，鄭雅勻的老公則是洗錢案的嫌疑人之一。鄭雅勻2023年1月發文強調她對案件毫不知情，「從短暫的交往到結婚兩年多來，我和先生一直都是各自為自己的工作忙碌。」

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲粉絲期待鄭雅勻回歸。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

鄭雅勻當時還表示，一直以為夫妻倆對彼此毫無保留，「我們是最親密的一家人，所以當看到媒體的報導，我非常震驚也覺得心碎」，她強調從未參與任何不法行為，同時也委託律師辦理離婚的訴訟申請，「這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子…再次，鄭重地致上我最深的歉意。」然而，有網友近日發現此道歉文已經悄悄消失於她的社群平台上。

▲▼美妝YTR鄭雅勻。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

▲▼鄭雅勻1年半前的黑底道歉文（下圖）被網友發現不見了。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

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鄭雅勻, 錢帥君, 郭哲敏

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