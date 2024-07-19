鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

記者潘慧中／綜合報導

香港資深武打女星鄭佩佩於美國時間17日離世，享壽78歲，死訊被藏了兩天，經紀公司才悲痛證實。生前與她情同母女的劉濤19日難過地發文說道「您是我永遠的知己媽媽」，同時被眼尖網友發現她的IP屬地，疑似是急飛美國見前輩最後一面。

▲▼網友推測劉濤去美國見鄭佩佩最後一面。（圖／翻攝自微博／劉濤）



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劉濤在微博沉痛悼念最親愛的鄭佩佩，「她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！！！」

▲劉濤哀悼鄭佩佩。（圖／翻攝自微博／劉濤）



回憶與鄭佩佩的相處點滴，劉濤感恩這輩子能有緣與對方相遇，「永遠記得您親切的喊我『濤啊，濤啊……』」，聽著對方分享人生經歷，「您是大家心中永遠的俠女。」

▲▼劉濤與鄭佩佩情同母女。（圖／翻攝自微博／劉濤、新浪娛樂）



劉濤在最後表達了對鄭佩佩的無盡思念，「無論未來我們會在哪一個時空再見到彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生，說一句：我想你！一直一直很想你！！！」

事實上，鄭佩佩生前談起遺體捐贈時曾表示，她雖然年紀大了，器官不如年輕人健康，「但我還有眼角、我還有遺體」，不忌諱將愛流傳到下一代。

劉濤微博全文：

很難過，最親愛的佩媽永遠的離開了我們。她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！！！敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，永遠記得您親切的喊我“濤啊，濤啊……”，記得您與我分享人生經歷、智慧與力量，您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽，您最善最美最獨立最堅強最真誠最大愛的樣子，是我想起您時的模樣，無論未來我們會在哪一個時空再見到彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生，說一句：我想你！一直一直很想你！！！