快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深武打女星鄭佩佩驚傳去世，享壽78歲。她是香港元老級武打女星，並且走紅兩岸三地，有「俠女」之稱，在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」為人熟知。導演胡雪樺、主持人曹可凡、影評人孫孟晉發文悼念，傳出離世消息。

▲鄭佩佩驚傳逝世。（圖／記者李毓康攝）

導演胡雪樺透過朋友圈發文：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金鋨導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節的輝煌。」主持人曹可凡今早亦發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就彷彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。竟然與我們天人永隔。」

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▲大陸導演胡雪樺發文哀悼鄭佩佩離世。（圖／翻攝自微博）

另外大陸知名主持人曹可凡發文悼念，「近年來一直聽說佩佩姐健康狀況不佳，不想，她竟然與我們天人永隔。天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」影評人孫孟晉轉發導演胡雪樺的貼文，「今天早晨，聽說鄭佩佩離世了。剛看胡金銓和張徹的武俠電影時，就對她在《大醉俠》、《金燕子》等影片裡的表演記憶深刻。一路走好。」

▲曹可凡發文悼念鄭佩佩。（圖／翻攝自微博）

▲影評人孫孟晉轉發胡雪樺發文悼念。（圖／翻攝自微博）

鄭佩佩的經紀公司隨後發聲明證實：「我們懷著沈重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。凱藝娛樂全體同仁對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，借此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。感謝大家多年來對佩佩姐的愛護，佩佩姐近年來身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入人心，她的影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、熱心且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

▲鄭佩佩經紀公司證實離世消息。（圖／翻攝自微博）

