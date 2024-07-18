李政宰首戰好萊塢《侍者》迎來大結局！　感動：每次都是新的挑戰

記者蕭采薇／綜合報導

南韓影帝李政宰首闖好萊塢演出Disney+星際大戰影集《侍者》，近日迎來大結局，他透過YouTube頻道上傳宣傳影片，感性說出自己演出《侍者》的感言，「每次嘗試都是寶貴的嘗試，當然也是挑戰，巨大的挑戰總是不會在原本的計畫中，能加入《星際大戰》宇宙就是這樣。」

▲李政宰首闖好萊塢演出星際大戰影集《侍者》。（圖／Disney+提供）

李政宰表示，非常開心自己願意接受挑戰，感覺自己又到了全新境界。李政宰在劇中飾演最強絕地大師「梭爾」，並決心面對自己過去的黑暗陰影，同時還要拯救愛徒不被暗黑勢力掌握、並對抗邪惡反派，並在大完結篇展開殊死決戰，梭爾也將在此時面對自己內心糾纏多年的心魔。

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▲李政宰演出《侍者》，感性表示「每次嘗試都是寶貴的」。（圖／Disney+提供）



李政宰最近在英國倫敦宣傳，並將過程拍成Vlog影片，提到這幾年在歐美爆紅，他謙虛表示只是喜愛演戲，很感謝全球各地影迷的喜愛，「其實無論是小角色或大角色，都很重要，嘗試新事物本身就是挑戰，為了想讓自己更好，本來就該嘗試從前沒有試過的動作表情，甚至是改變外表」。隨著完結篇推出，他更感謝《侍者》這部作品帶給他截然不同的好萊塢體驗，「有時必須靜靜等待命運會帶給我什麼驚喜，讓我可以更全力以赴演好每一次的作品。」

▲李政宰加入星際大戰宇宙。（圖／Disney+提供）



《侍者》完結篇揭曉縱橫宇宙的絕地大師們，過往為了守護自身認定的和平，竟曾不慎鑄下大錯，也讓出身特殊的雙胞胎姐妹歐夏、梅面臨全族覆滅的陰影。梭爾向梅揭曉昔日真相之後，便決心要與反派「奎米爾」一戰，兩方最強武士終於要拚個你死我活，精彩的光劍對決，也是本劇的最大看點之一。驚喜的是，《侍者》的最後一幕竟為觀眾帶來意外高潮，讓「星際大戰」系列經典角色意外現身，引起粉絲驚喜討論，讓《侍者》的網路熱度高居不下。

▲李政宰首闖好萊塢演出星際大戰影集《侍者》。（圖／Disney+提供）



星際大戰最新驚悚外傳影集《侍者》講述在一個充滿陰暗秘密與新興黑暗勢力的世界中，一名前絕地學徒與她的絕地大師重聚，調查一系列罪行，但他們面對的勢力比他們預想的更加險惡。《侍者》的卡司陣容網羅《魷魚遊戲》韓星李政宰、《飢餓遊戲》女星阿曼德拉斯坦伯格、《良善之地》男星曼尼賈辛托、《羅根》女星達芙妮金、《駭客任務》女星凱莉安摩絲等，全劇共8集已於Disney+ 獨家熱播中。