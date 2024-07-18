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酷炫找同事「寫生日卡片」送女友！　柔柔看字跡秒抓包：哪有這麼漂亮

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」團長酷炫在2022年認愛小12歲女友柔柔，平時小倆口會在社群記錄日常，同時也不吝嗇隔空發文放閃。最近柔柔剛過22歲生日，酷炫就拍片透露，自己請同事幫忙寫生日卡片的過程，並要網友替他打分數。為此，柔柔在得知卡片不是男友親手寫的，也現身留言表示：「下次請自己寫！」

▲酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫時常在社群與女友放閃。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

影片中，酷炫先是對女友甜蜜喊話「親愛的柔柔，今天是妳22歲生日，我親自手寫卡片，超用心的欸！」接著畫面可見到，他將自己要寫在卡片裡的內容告訴女同事，再請對方幫忙代筆操寫，她邊寫邊尷尬表示：「覺得很有罪惡感！」為此，酷炫笑說：「同事當然要幫我寫卡片！哪個男生會親自手寫啊？」

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▲酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫拍片透露請同事代寫生日卡片給女友。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

接著，酷炫好奇問一旁的女同事，「如果卡片不是男朋友自己手寫的會生氣嗎？」後來他更表示，現在不僅能廣告、社群內容代操，就連卡片都能代操，因此向網友幽默喊話，歡迎來不及寫卡片的人，找他們團隊幫忙代寫。女同事在寫好後，將卡片拿給酷炫，而他也在空白處寫上「謝謝寶寶，愛妳」，沒想到卻在寫到一半時，將「寶」字寫成「寬」字，令在場的人都笑翻。

▲酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲柔柔得知卡片不是男友寫的。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

影片最後，酷炫問「這種卡片你想要嗎？」同時也要大家將影片分享給另一半，並且自信表示：「一定滿分！」為此，貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，就連柔柔也都現身留言，要酷炫下次自己寫卡片，同時也爆料對方字不漂亮，所以一打開就發現不對勁了，「看到字體就覺得怪怪的，你字哪有這麼漂亮！」

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酷炫, 柔柔, 反骨男孩, 網紅, YouTuber, 交往

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