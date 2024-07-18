〈晚安大小姐〉原唱要來台灣了！　音樂節超狂陣容曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台北流行音樂中心將於9月7日至8日首度舉辦以亞洲音樂交流為主題的「JAM JAM ASIA」音樂節，邀請海內外超過50組藝人參演，包括爆紅神曲〈晚安大小姐〉原唱南韓雙人組ASMRZ將首次來台演出，台灣樂團粗大Band將與日本人氣樂團Cody·Lee的主唱高橋響合作，嘻哈新人林潔心、BSB則將與南韓嘻哈女歌手DADA共演。

▲▼ASMRZ（上）、DADA將參加北流跨國音樂節「JAM JAM ASIA」。（圖／北流提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，陣容還集結泰國破億流量單曲樂團 Polycat與Only Monday、泰國新銳創作樂團SLAPKISS與television off，來自日本的人氣樂團 Cody·Lee(李)、Billyrrom，越南饒舌女歌手Suboi 等。台灣演出者則有金曲歌后魏如萱、鄭宜農，人氣樂團理想混蛋、康士坦的變化球、傻子與白痴、溫蒂漫步，以及吳汶芳、163 Braces、樂團芒果醬等，也都一同參與本次盛大的「JAM JAM ASIA」音樂節。

台北流行音樂中心因應本次音樂節首度將園區演出場館全面開放，開啟容納5000人的表演廳作為人氣歌手的Big Wave舞台、同時南基地也開啟三座Live House場館作為舞台，最後更首次帶來戶外移動舞台車，與唱片公司、海外單位合作，開放更多潛力新人演出。九月份也將把台灣音樂人帶向日本，創造台灣與亞洲的音樂交流機會。購票洽KKTIX。

▲▼魏如萱、理想混蛋將參加北流跨國音樂節「JAM JAM ASIA」。（圖／北流提供）