接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

記者張筱涵／綜合報導

蔡阿嘎公開之前在公司負責業務公關窗口的前員工蘿拉因涉嫌犯罪行為，所以已經開除對方並重新整頓公司SOP。前員工耶嫩4日接下大頭佛工作室業務窗口，更和蔡阿嘎握手合照，沒想到時隔14天，今（18日）突然發出不自殺聲明，引起討論。

▲耶嫩剛接下蘿拉負責的業務窗口崗位14天，突然發出不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）



耶嫩今天突然發出不自殺聲明，強調自己與家人都是樂觀開朗、身體健康的人，沒有任何困擾他們的慢性病或心理疾病，因此不可能做出自殺行為。他也特別指出，自己沒有睡眠問題，不需要服用安眠藥，也不會酗酒或吸毒。

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另外，耶嫩在聲明中列出了一系列他不會接近的地點，包括開放性水域、無救生員的游泳池、有高壓或危險氣體的地下室、蓄水池、水桶等，以及無安全護欄的高處或任何施工地點，任何一般人不會去的地點都不會去。

接著，耶嫩也列出了一系列他與家人會遵守的事項，包括車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與手機。他們不會闖紅燈、搶黃燈，乘車時會繫安全帶，騎機車時會戴安全帽，也不會接近有輻射危害的地方，如核電廠等。

耶嫩在聲明的最後呼籲，如果網友在看完這個聲明後，發現他的帳號不再上線，希望大家能幫忙討回公道，最後感謝大家的關心與支持，並強調他與家人都是正常、健康的人，不會有自殺的可能。在貼文點讚顯示中可見，老闆蔡阿嘎也有按讚，而這則聲明其實蔡阿嘎5日也有發過，不免令粉絲擔心。

▲蔡阿嘎4日才宣布耶嫩回歸。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）

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