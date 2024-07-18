黑嘉嘉PO辣照！沙灘曬小蠻腰　曝是「爸爸視角」網嗨：岳父拍得好

記者顧齊祐／綜合報導

台澳混血的職業圍棋選手黑嘉嘉因外型甜美，而擁有「台灣最美女棋士」、「圍棋女神」的稱號。經常在社群平台與網友分享生活的她，近日與家人回到了澳洲，並在Instagram分享了一系列爸爸所拍攝的海灘美照，讓不少網友直呼：「岳父拍得好。」

▲黑嘉嘉回到澳洲曬出「爸爸視角」美照。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）

黑嘉嘉近日與家人回到了澳洲，並走訪了許多當地的景點。6日她就在個人Instagram帳號分享了在布里斯本（Brisbane）與巨大版小小兵的可愛合照。而15日又分享了一系列在陽光海岸（Sunshine Coast）散步的照片，並在貼文中寫道：「爸爸視角。」

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▲黑嘉嘉布里斯本與巨大小小兵合照。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）

15日分享的照片中，黑嘉嘉正漫步在沙灘上，並穿著一件白色短版小背心，搭上白色短版長袖襯衫，露出纖細蠻腰，下半身則穿著牛仔長褲，頭戴酒紅色的太陽眼鏡，感覺相當愜意。而她也不斷地側身回眸而笑，展現出了十足魅力。

▲黑嘉嘉穿著輕鬆漫步陽光海岸，感覺相當愜意。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）

貼文發佈之後，也馬上引來1.7萬人按讚，並紛紛留言表示「岳父拍得很好」、「爸爸很會拍」、「美中帶點帥氣」、「岳父大人有拍照天賦」、「爸爸拍照技術真的進步好多」。