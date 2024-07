記者黃皓瑋/綜合報導

35歲的英國歌壇天后愛黛兒(Adele),曾發行〈Someone like you〉、〈Rolling in the Deep〉等多首熱門歌曲,也是葛萊美獎、告示牌音樂獎等國際大獎的獲獎常客,不過她近期無預警宣布將「暫時離開音樂」,她的新計畫也隨之曝光。

▲愛黛兒無預警宣布將暫時離開音樂一段時間。(圖/達志影像/美聯社)



愛黛兒從2022年起,持續在美國拉斯維加斯舉行駐唱演唱會《與愛黛兒共度週末》,8月也將在德國慕尼黑舉辦10場演唱會。據外媒《ZDF》報導,行程滿檔的她日前受訪時坦言,這2年每個週末都登台演出,讓她「油箱空得差不多了」,她也透露自己目前「沒有任何新的音樂計畫」。

▲愛黛兒表示想休息一陣子,做其他「創造性的事情」。(圖/翻攝自IG/adele)



愛黛兒表示,等11月《與愛黛兒共度週末》演唱會結束以後,她打算要「休息一下」,去做一些「其他創造性的事情」,並透露休息時間不會太久。不過這其實並非愛黛兒首次在音樂上暫停腳步,2015年她發行專輯《25》後,時隔將近6年才再推出新專輯《30》,期間只有舉行巡迴演唱會。