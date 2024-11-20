陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

▲今年3月出席活動的陳明真，與11月演出舞台劇時的樣貌有了不小的變化。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

睽違演藝圈10多年，陳明真今年初回歸螢幕前拍戲，她之前曾因子宮肌腺瘤開刀，沒想到上月初再被目擊現身台北榮總，且日前她出席舞台劇活動，明顯暴瘦許多，讓人擔心她是否身體出現狀況？據悉，只有幾位與她熟識的圈內友人知情並持續關心，形象一向健康的陳明真三緘其口，身邊親友都被下封口令，連所屬的經紀公司高層也未被告知。

上月10號本刊就接獲消息，陳明真現身北榮，原以為只是小問題，但直到上月底，她都還在醫院被目擊，不少友人對她的健康都相當關心，據悉她也都有陸續向友人報平安。

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▲陳明真下半年在社群po出照片，明顯已瘦了不少。（圖／翻攝自陳明真IG）

10月中時，本刊就已致電詢問陳明真經紀人，關心陳明真的身體狀況，經紀人第一時間雖知情有異，但詢問完陳明真後，卻又改口向記者表示，她近期忙著在輔大研究所上課，以課業和照顧小孩為主，並無生病一事。而本刊向陳明真所屬經紀公司鳳凰藝能總經理趙善意求證，他得知消息後也詢問陳明真，卻得到藝人不願意證實的回覆；在在都看得出陳明真對於自己的健康狀況相當低調。

▲日前陳明真被目擊現身台北榮總。（圖／翻攝自Google Maps）





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