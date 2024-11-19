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蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前開除員工蘿拉，事後也拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後引發各界討論。今（19）日他在頻道上傳新片，先是針對近期網路上出現的不實指控與抹黑輿論等疑似報復行為，表達強烈譴責，接著也火大點名蘿拉，要對方儘快提出可行且合理的還款計畫，「事發至今已經過半年的時間，您在還款的部分一再拖延，提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛都不法所得都沒有主動規還，就像人間消失一樣的行為，令人無法苟同。」

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

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影片中，蔡阿嘎指出，近期收到民眾私訊及來信提醒，有不明人士疑似動用資金購買小帳與網軍，刻意散播對他的不實言論，試圖操作負面形象。蔡阿嘎表示，對於這些「用盡資源進行無理行為」的手段，他已展開蒐證，並正式委託律師處理相關法律事宜，以保護自身名譽。

此外，蔡阿嘎特別點名前員工蘿拉，強調對方自事發以來拖延還款已經過半年，至今不但未提出合理的還款計畫，更未歸還任何不法所得，彷彿人間消失的行為令他無法苟同，「請您盡快提出可行且合理的還款計畫。」蔡阿嘎也強調，希望網路上的抹黑行為與對方的拖延還款無關，並呼籲對方正視個人的法律責任，停止任何傷害他及家人朋友的舉動。

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

最後，蔡阿嘎表示，對於任何造謠與惡意攻擊，他將採取法律行動捍衛權益，並警告相關人士停止暗中操作輿論。他強調，無論是抹黑還是拖欠不法所得等行為，最終都必須承擔法律責任，切勿再以身試法，「呼籲相關人士切勿在暗處搞小動作，請積極面對您應該要面對的法律責任，如果還有再傷害我身邊家人朋友的任何行為，我也會讓你們付出慘痛的代價，希望所有的不明人士可以停止所有的造謠中傷。」

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蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 蘿拉

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