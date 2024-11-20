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王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

記者潘慧中／綜合報導

王仁甫與季芹結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，女兒樂樂終於滿18歲了，「Legally 18」，大方展現美背、長腿和媽媽一起慶生的照片，吸引不少粉絲按讚！

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼樂樂穿低胸洋裝慶生。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

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照片中，可以看到樂樂放下及胸微捲長髮，身穿黑色低胸洋裝，相當映襯她的膚色，膝上長度完美襯托出穠纖合度的長腿，一轉身更是美背全露，渾身散發出小女人的氛圍。

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲樂樂辣露美腿和美背。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

除了和媽媽季芹在餐廳慶生，樂樂還在Instagram限時動態分享家中佈置，「一回家的驚喜。」只見百葉窗前掛著金色的「HAPPY BIRTHDAY」的字母旗幟，下方兩個玫瑰色的數字氣球「1」和「8」，慶祝樂樂迎來18歲的重要時刻。

▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）▲▼王仁甫女兒。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲季芹幫女兒樂樂慶生。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

事實上，樂樂2022年剛從國中畢業之際，季芹當時看著女兒燦笑的模樣，她不禁有感而發地說，下次再丟畢業帽的時候，就代表女兒真的要展翅高飛了，「我捨不得妳，爆哭到不行的畫面應該也是在所難免」，顯見母女倆的好感情。

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