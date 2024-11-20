快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪6月宣布結婚，3個月後證實懷孕的好消息，喜獲大批粉絲的祝福。目前懷孕7個多月的她，低調辦了性別趴，直到20日才上傳影片宣布上輩子的情人來了！

▲歐陽妮妮一戳破氣球就哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）



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歐陽妮妮和張書豪在舉辦性別趴前透露，夫妻倆剛開始都覺得懷的是男孩，但後來又懷疑好像是女孩。因此，到了戳破氣球的那刻，她緊張到一度戳不下去。

▲張書豪和歐陽妮妮一開始就覺得是男寶寶。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）



最後，藍色氣球飛出來後，全場尖叫，歐陽妮妮也感動到落淚，倒在張書豪懷裡，「我要被保護了嗎？會有人保護我嗎？」聽到傅娟說「先兩個兒子再生一個女兒」，她嚇到直呼太多了，連忙說自己會努力。

▲歐陽妮妮、張書豪看到藍色氣球後都很驚喜。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）



事後，歐陽妮妮透露希望未來能被家中的兩個男生寵愛著，意指張書豪和兒子，「然後爭取幫他生一個妹妹」，也很開心能開始買寶寶的衣服了。張書豪則坦言，終於確定小孩性別的這件事「是會蠻衝擊的」。

▲張書豪坦言確認小孩性別後蠻衝擊的。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）