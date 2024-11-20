愛莉莎莎印度食物中毒！發燒「跪馬桶前狂吐」全被拍：早就覺得不對

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎最近前往印度旅遊，但抵達當地後發現，不只有嚴重空汙，住宿環境也讓人不堪其擾。除此之外，她20日在社群網站曝光在馬桶狂吐的畫面，原來是食物中毒了。

▲愛莉莎莎晚上回家後狂吐。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎解釋此行前往印度已經很小心翼翼了，不但每天都在餐廳吃飯，不吃路邊攤，也天天都喝瓶裝水，未料做到這個地步「也能食物中毒」，讓她不禁幽默自嘲「真的很厲害」。

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▲愛莉莎莎白天在外笑咪咪。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在貼文附上早上出門、晚上回家的強烈對比照，白天的她打扮得十分率性，露出燦爛笑容，但一回到家就跪在馬桶前狂吐，「早上吃了一個大蒜麵包後就覺得不對，但一整天行程都在外面，等到八點回家再來處理我的吐。」

▲愛莉莎莎最近在印度體驗生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



雖然伴隨著發燒，但愛莉莎莎也請粉絲不要擔心，根據她常常食物中毒的經驗，她現在還能打字發文就代表沒事，「有好幾次根本連坐起來都會吐、看到手機也會想吐，這次小case。」

愛莉莎莎IG全文：

圖1: 白天的我

圖2:晚上的我

在印度????????

每天都是餐廳（不吃路邊攤）

每天都喝瓶裝水

也能食物中毒

真的很厲害

早上吃了一個大蒜麵包後就覺得不對

但一整天行程都在外面

等到八點回家再來處理我的吐

而且還發燒

但大家別擔心

根據我多年常常食物中毒經驗

還能打字 還能po文就代表我沒事

有好幾次根本連坐起來都會吐 看到手機也會想吐

這次小case