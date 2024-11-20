苗可麗情勒媳婦曾沛慈「兒子楊祐寧變夾心餅」　私底下反應超反差

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台最新首部女性動作影集《太太太厲害》開播三週，連續稱霸週日全台華語劇三週收視冠軍，劇中飾演楊祐寧母親、曾沛慈婆婆的苗可麗，因為情緒勒索兒媳手段太厲害，在網路掀起熱烈討論。光在八大電視官方FB及IG兩大社群平台曝光的情勒短片，至今已累積超過600萬次點閱觀看，留言與按讚、分享也吸引超過1萬多人互動。

▲《太太太厲害》苗可麗飾演苛薄婆婆。（圖／八大電視提供）

其中，苗可麗把自己裝進垃圾袋的這場戲，更是超過近千則留言，網友笑稱是垃圾袋情勒，而苗可麗透露自己在高鐵上看到這段劇情也是凍未條，「這是我第一次在公共場合笑出聲！」

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▲《太太太厲害》苗可麗飾演苛薄婆婆。（圖／八大電視提供）



今年甫獲金鐘獎迷你劇集最佳女配角殊榮的苗可麗、與導演吳建新日前出席八大電視最新女性動作影集《太太太厲害》宣傳活動，暢談她這次扮演的角色，及拍攝心情。苗可麗對於這次詮釋的情勒婆婆，直言「我覺得我在消業障，因為會有警世的效果，所以我是做功德的，總要有人演壞人嘛，不然怎麼會知道好人有多好。」

▲《太太太厲害》苗可麗飾演苛薄婆婆。（圖／八大電視提供）

在導演吳建新的心裡，苗可麗是當初在劇本創作時，就覺得她很適合演媽媽的角色，坦言「沒有想過別人，第一個想到就是她。」由於劇中太多搞笑幽默橋段，苗可麗、楊祐寧因為本身個性風趣，現場他們臨時加戲，表演上也是很鬆、自在，反而是對戲的曾沛慈只能一路接球，相對會比較緊張，也常笑場。

▲《太太太厲害》苗可麗飾演苛薄婆婆。（圖／八大電視提供）



戲裡把情勒發揮極致，但戲外苗可麗對自己的女兒剛好相反，透露「我從來不會說『妳看我為了妳這麼辛苦』，但是我身邊的朋友都會說『妳媽很辛苦』，其實我蠻不想要他們這樣跟她說。」因為她覺得這沒有什麼，就算沒有女兒，她還是要這麼辛苦啊。因此目前在英國求學的女兒，苗可麗不過問會花多少錢，不要求文憑，只要她好好去享受人生、好好去看世界。

▲《太太太厲害》苗可麗飾演苛薄婆婆。（圖／八大電視提供）



苗可麗談到當初送女兒出國唸書，兩人相處20天分開那天，她看到女兒獨自去坐車的模樣，竟影響她後來的演出，坦言「那一年的哭戲都是靠女兒，真的瞬間喔，只要想到那個畫面，情緒就來了。」另外，對於會不會介意自己的人生被寫到別人的劇本裡，苗可麗大方回應「不會啊。因為其實每個人的人生好多都是重覆的，就是你在看戲，你是不是也常常看到自己的人生，我可能會覺得還蠻有趣的，看別人怎麼演我。」《太太太厲害》每週日晚間八點於八大戲劇台電視首播。