法拉利姐哭窮「卻捧百萬現金買房」！鄰怒：被歌聲吵醒 房仲爆真相

▲經常哭窮的法拉利姐，卻被爆拿出200萬元現金買房。



圖文／鏡週刊

經常哭窮的法拉利姐（張婷婷），日前才說媽媽收租的頂樓加蓋房產遭檢舉要被拆除，收入成問題，自己的月收入又只剩1,500元，看似經濟窘迫。但有讀者向本刊爆料，法拉利姐上個月直接拿出200萬元現金，在金山買了一間房子，還是登記在自己名下，卻在直播時說是朋友免費借她住的，還不時哭窮跟粉絲要「抖內」，讓人看不下去。

法拉利姐最近從新北市板橋的分租套房搬到金山，不時在網路上直播在當地吃飯、出遊，並跟網友分享說，這間房子是一位友人「藍先生」讓給她住的，還說如果未來不需要用到，就可以讓她住一輩子。

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▲摘星樓座落翡翠灣旁，屋齡雖然已27年，但視野面海相當遼闊。（翻攝自Google Maps）



搬到金山 夜唱惹鄰怨

▲法拉利姐買的是翡翠灣摘星樓。（翻攝自5168實價登入比價王）



有讀者向本刊表示，法拉利姐住的是緊鄰翡翠灣海水浴場的中古大樓「摘星樓」，據當地房仲業者透露，是她花200萬元現金購入，完全沒有貸款。

▲有鄰居在網路上投訴法拉利姐半夜唱歌擾鄰。（翻攝自Google Maps）



本刊調查實價登錄顯示，該棟大樓的確在10月有一間含車位總價200萬元的房子售出，總建坪13.33坪，1坪要價15萬元。從Google Maps上的地圖評論上，竟已有法拉利姐的鄰居留言抱怨，指法拉利姐搬進來後，經常在半夜唱歌，吵得人不得安寧，「睡到一半突然被難聽的歌聲吵醒，問了鄰居才知道是過氣網紅法拉利姐上週搬進來了， 去看了直播說是某個原屋主讓給他（她）住的，為什麼自己不住，卻要犧牲其他住戶的權益讓這種低素質的房客入住？」

亂喊價碼 合照要打賞

向本刊投訴的讀者表示，過去法拉利姐在板橋租屋時，就常因開直播又大聲唱歌，把其他分租套房的室友吵得不得安寧，自從她搬走之後，房東和房客們都非常開心，然後她一天到晚哭窮，騙粉絲給她打賞，卻又能一次拿出200萬元買房子，作法很可議。

▲法拉利姐近來都靠直播打賞賺錢，但歌聲卻讓鄰居不堪其擾。（翻攝自法拉利姐臉書）



不過法拉利姐愛錢形象眾所皆知，日前還開出打賞才能拍照的規定，路人若要跟她拍照得付100元，但會加送一張簽名照。還有節目工作人員爆料，上月原本敲定她來上直播節目，法拉利姐卻在通告前一天獅子大開口，要求把原本6,000元的通告費漲到2萬元，說因為要付給助理費用，讓工作人員氣到不行，直接請她不用來了。

▲法拉利姐曾到廣州開手搖飲店，最後收攤而回。（翻攝自法拉利姐臉書）





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