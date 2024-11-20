獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

記者葉文正／台北報導

32歲藝人大根今天被《鏡週刊》爆料與女友Jordan已有兩歲兒，但兩人對於懷孕生產一事皆保密到家，大根一早接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示：「我的確很想結婚生子，但目前進度是還沒有，我也知道是誰去講的。」對於爆料女藝人非常憤恨。

▲大根出面闢謠。（圖／翻攝自Facebook／阿姐萬歲）

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根據週刊報導，大根與女友JORDAN兩年前生下這個小孩，引起各界好奇，大根則說：「我知道是誰去爆這個料，這個梗我鋪很久了，證實有人會亂說話，這件事情子虛烏有，那個時候是跟她在一起沒錯，2022年，當時有個藝人開餐酒館，我跟她去開幕慶，有些藝人朋友例如大天也一起去了，當時有人問JORDAN的身分，我就不想社交，就說這是我老婆，這麼久沒出來，是因為我們小孩七個月了，其實只是玩笑話，在外面聊天時，我就跟大天說，這人應該不會說出去吧？因為我只跟她講，應該就是這人在講。」對於這女藝人亂爆料感到很不爽。

▲大根說目前沒有結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／阿姐萬歲）

大根今天抱怨，週刊也把他的住家刊登出來，讓他很困擾，可能要找律師研究這件事，他更不爽表示：「這件事情根本是當時的玩笑話，週刊沒有去查證，聽了這種惡意爆料，就寫出來，這位藝人朋友居心叵測，明明是好笑的事情，我的確現在在找一個孩子的媽，而且我跟我爸我媽，都希望結婚生小孩這件事可以發生，我爸一早打給我，開心比擔心還多，可是真的沒有，我也是啞巴吃黃連。」

▲小優被指是爆料女藝人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

他也明確指出，出去講他有小孩的，必定是藝人小優，「有沒有神奇？不管她是告訴誰，我只有讓她知道這件事情，雖然我怕得罪她的老闆憲哥，但是社會多半對我們這些諧星觀感不好，未婚生子話題又敏感，我只告訴她這件事情，結果就傳出去了，不是她講那是誰講？」

大根也無奈表示，「我甚至連孩子的影都沒有，還把我住家公布出來，謠言真的很多，但沒有必要去亂講，感情是另外一回事，我就算生小孩也沒關係，因為我真的想，但藝人去說這件事很可怕，為何小優要亂爆料！」