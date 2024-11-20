被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

記者孟育民／台北報導

32歲藝人大根今被《鏡週刊》爆料與空姐女友Jordan已有兩歲兒，但兩人對於懷孕生產一事皆保密到家，事後他向《ETtoday星光雲》澄清：「我的確很想結婚生子，但目前進度是還沒有。」更指控爆料者是小優，「有沒有神奇？不管她是告訴誰，我只有讓她知道這件事情，雖然我怕得罪她的老闆憲哥，但是社會多半對我們這些諧星觀感不好，未婚生子話題又敏感，我只告訴她這件事情，結果就傳出去了，不是她講那是誰講？」對此，小優也做出回應。

▲大根指控小優爆料。（圖／翻攝自Facebook／大根、小優）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大根斬釘截鐵地表示爆料來源就是小優，因為曾經在酒吧開玩笑和小優說Jordan是他老婆，這麼久沒出來，是因為有小孩七個月了，「這位藝人朋友居心叵測，明明是好笑的事情，我甚至連孩子的影都沒有，還把我住家公布出來，謠言真的很多，但沒有必要去亂講，感情是另外一回事，我就算生小孩也沒關係，因為我真的想，但藝人去說這件事很可怕，為何小優要亂爆料？」

被指控是大嘴巴，小優對此回應：「完全沒有跟媒體爆料喔！我會去跟他說，他誤會我了，我不可能去爆料的。」經紀公司稍早也發聲：「當時候酒吧開幕人潮眾多，大根說完此事之後，旁邊也不知道是誰聽到去爆料的，稍早大根親自致電給小優，大根本人回覆也不能確定是不是小優爆料的，但小優本人並沒有跟媒體爆料，就是烏龍一場。」