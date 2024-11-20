新加坡直擊／美國隊長認「從沒看過漫威漫畫」新作最期待：踢屁屁

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（20）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，不只公開了多部即將上線的作品，包含《獅子王：木法沙》、《白雪公主》和《海洋奇緣2》的精彩歌曲片段，《美國隊長：無畏新世界》主角安東尼麥基也不遠千里親臨活動現場。

▲《美國隊長：無畏新世界》安東尼麥基現身新加坡。（圖／記者黃庠棻攝）

克里斯伊凡先前飾演美國隊長，後來由「獵鷹」安東尼麥基接棒，今（20）日安東尼麥基從美國飛到新加坡參加迪士尼亞太內容發布會，他穿著一襲深藍色休閒服裝現身，一出現就露出招牌笑容，讓全場媒體氣氛瞬間沸騰。

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▲《美國隊長：無畏新世界》安東尼麥基現身新加坡。（圖／記者黃庠棻攝）

談到《美國隊長：無畏新世界》，安東尼麥基透露自己過去不愛看漫畫，就連漫威的漫畫都沒有看，私底下比較喜歡看卡通像是《湯姆貓與傑利鼠》，幽默性格與說話方式，讓全場忍不住笑歪。

▲《美國隊長：無畏新世界》安東尼麥基。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

不僅如此，安東尼麥基還講到《美國隊長：無畏新世界》會讓影迷興奮的關鍵，他笑說自己在片中有很多踢屁股的橋段，意指很多痛扁對手的畫面，坦言穿上高科技的服裝讓他的各種技巧好像更上一層樓一樣。

▲《美國隊長：無畏新世界》安東尼麥基現身新加坡。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，安東尼麥基在採訪中被問到如果可以選擇，會想要飾演漫威宇宙的哪個角色，他毫不猶豫地選了「浩克」，坦言自己從以前就很喜歡這個角色，笑說「他（浩克）的短褲怎麼會這麼緊，長度還剛好在膝下」，直呼「像我都穿比較寬鬆的褲子」，所以心裡一直有個想要飾演浩克的想法。